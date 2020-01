"La sfarsitul lui 2018, Statele Unite ne-au trimis informatii potrivit carora Huawei a cooperat in mod dovedit cu autoritatile chineze in domeniul securitatii", scrie ziarul, citand un document confidential de la Ministerul german de Externe.Contactate de Reuters, nici diplomatia germana si nici Huawei nu au comentat dezvaluirile.Dezvaluirile Handelsblatt ar urma sa alimenteze o dezbatere apriga in interiorul Guvernului german cu privire la problema excluderii sau nu a Huawei de la dezvoltarea pe teritoriul german a unei retele mobile de generatia cincea (5G).Washingtonul acuza Huawei de spionaj in contul Beijingului si isi indeamna aliatii sa nu se aprovizioneze de la grupul chinez in construirea retelelor lor 5G.Huawei respinge aceste acuzatii.Partidul Social-Democrat german (SPD), care face parte din Guvern alaturi de Uniunea Crestin Democrata (CDU) si Uniunea Crestin Sociala (CSU), reclama excluderea specialistului chinez in echipamente de retea, insa conservatorii Angelei Merkel sunt impartiti, in contextul in care operatorii germani - cu totii clienti ai Huawei - avertizeaza ca interzicerea grupului chinez ar antrena intarzieri importante si ar costa miliarde de euro.Comisia Europeana (CE) urma sa publice miercuri un ansamblu de directive menite sa defineasca o pozitie comuna in acest subiect.Citeste si:Ce planuri are Huawei pentru 2020, in contextul sanctiunilor americaneHuawei: Bonusuri de sute de milioane de dolari pentru angajati care evita restrictiile americaneCEO-ul Huawei sustine ca renuntarea la tehnologia 5G a firmei ar costa statul roman 2,6 miliarde de dolariUtilizatorii telefoanelor Mate 30 ale Huawei nu mai pot instala manual aplicatiile Android ...citeste mai departe despre " Germania are probe ca Huawei a colaborat cu spionajul chinez " pe Ziare.com