Germania intra pe piata taxiurilor zburatoare. Cu ce propunere inedita vine (Video)

Compania germana a prezentat un prototip cu 5 locuri, un sofer si patru pasageri, un taxi zburator cu o autonomie de zbor de 300 de km, distanta care poate fi strabatuta in doar o ora, arata The Guardian.Vehiculul va fi produs in masa din 2025 si va fi propulsat de 36 de motoare electrice, ceea ce il face mai sigur si mai ieftin decat alte mijloace de transport similare.Cat despre cum se va simti pasagerul intr-un astfel de mijloc de transport, de mentionat e faptul ca acesta va auzi doar 20% din zgomotul facut de un elicopter.Producatorul spune ca acest vehicul va fi de preferat, din punct de vedere al pretului, trenului, dar si masinilor, inclusiv in ceea ce priveste timpul petrecut la bord.Piata taxi-urilor zburatoare e una in plina dezvoltare, principalii pioni fiind Uber, care a si prezentat un concept anul acesta, si Airbus, care urmeaza sa prezinte un vehicul numit Vahana.