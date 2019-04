Casa-mama a site-ului de informatii Origo, New Wave Media, nu mai figureaza pe lista proiectelor care urmau sa primeasca o subventie din partea Fondului pentru inovare digitala a presei din Europa, informeaza AFP."Dupa ce am efectuat mai multe verificari, am decis sa nu mai acordam subventie pentru New Wave Media", a confirmat Google pentru AFP.Saptamana trecuta, organizatia independenta MediaPowerMonitor a formulat intrebari in legatura cu decizia Google de a acorda o suma de pana la 50.000 de euro pentru New Wave Media, pe care o descrie ca fiind un "sustinator fervent al regimului corupt condus de premierul de extrema dreapta Viktor Orban".Nieman Journalism Lab de la Universitatea Harvard a anuntat miercuri ca New Wave Media a disparut de pe lista subventiilor Google dupa ce organizatia a chestionat gigantul internetului cu privire la ingrijorarile formulate de MediaPowerMonitor."Sustinerea acordata de Google unei mass-media de propaganda ar fi fost vazuta prost", potrivit lui Gabor Polyak, analist de la Budapesta. "Insa, in final, retragerea finantarii este o decizie curajoasa si spectaculoasa", a spus el, atentionand totodata ca Google "se poate astepta la o mediatizare proasta in presa grupurilor media pro-guvernamentale" din Ungaria. ...citeste mai departe despre " Google a anulat subventia pentru un site ungar pro-Orban " pe Ziare.com