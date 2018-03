Google a eliminat din propria retea peste 3,2 miliarde de reclame mincinoase sau abuzive, in 2017 - raport

In acelasi timp, 79 de milioane de reclame din reteaua Google au fost blocate pentru ca au incercat sa trimita oamenii catre pagini infectate cu malware, respectiv 400.000 astfel de site-uri. De asemenea, au fost eliminate 66 de milioane de reclame de tipul 'trick-to-click', adica in general reclame inselatoare, multe dintre ele folosind indemnul "click aici" in mesaj, precum si 48 de milioane de reclame care indemnau utilizatorul sa instaleze software nedorit.Pe parcursul anului trecut, Google a mai eliminat din reteaua proprie de publicitate 320.000 de editori pentru incalcarea politicilor si a pus pe "lista neagra" 90.000 de website-uri si 700.000 de aplicatii de mobil.Pe de alta parte, compania a dezvoltat noi tehnologii care sa permita suprimarea reclamelor Google de pe pagini individuale, ceea ce a dus la eliminarea reclamelor de pe mai mult de doua milioane de adrese URL in fiecare luna, pentru incalcarea regulilor si politicilor."Aceasta tehnologie care actioneaza la nivelul paginilor a permis retragerea reclamelor de pe un numar mai mare de site-uri, in acelasi timp minimizand impactul asupra jucatorilor care respecta regulile. Noua tehnologie este importanta in aplicarea regulilor care interzic monetizarea continutului controversat si inadecvat. Dupa extinderea politicilor impotriva continutului periculos si defaimator (in aprilie 2017) pentru a acoperi si alte forme de discriminare si intoleranta, Google a eliminat reclame de pe 8.700 de pagini care incalcau zonele acoperite de noile norme", se mentioneaza in raportul citat.In 2017, Google a blocat peste 12.000 de site-uri pentru copiere si preluare fara acord de continut, in crestere de la 10.000 de pagini, in 2016. In plus, peste 7.000 de conturi de AdWords au fost suspendate, pentru ca foloseau aceasta metoda de camuflare in spatele titlurilor tabloid, de la 1.400 cu un an in urma."Politicile Google pentru platformele publicitare si jucatorii lor se schimba constant. Anul trecut au fost adaugate 28 de reguli pentru companiile care isi fac reclama si 20 suplimentare pentru editori, pentru a face fata noilor provocari si a imbunatati experienta reclamelor online. Pentru 2018, Google a introdus deja o serie de politici noi ...citeste mai departe despre " Google a eliminat din propria retea peste 3,2 miliarde de reclame mincinoase sau abuzive, in 2017 - raport " pe Ziare.com