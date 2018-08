Potrivit unei plangeri inregistrate la sfarsitul saptamanii trecute, Google sustine in mod eronat ca oamenii nu vor fi urmariti daca opresc functia "Location History" si le incalca viata privata prin monitorizarea si stocarea miscarilor acestora, transmite Reuters."Google a afirmat ca un utilizator poate opri oricand istoricul locatiei. Cu functia Location History oprita, locurile unde mergeti nu mai sunt stocate. Acest lucru nu este adevarat", potrivit plangerii inregistrate la tribunalul federal din San Francisco.Reclamantul, Napoleon Patacsil din San Diego, vrea sa obtina statutul de proces colectiv in numele utilizatorilor de telefoane cu sistem Android si de iPhone-uri care au oprit functia de urmarire.Patacsil solicita despagubiri nespecificate pentru incalcarea de catre Google a legislatiei din California referitoare la confidentialitatea datelor si a intruziunii in viata privata a oamenilor.Urmarirea deplasarii oamenilor de catre Google a fost descrisa pe 13 august intr-un articol al Associated Press, potrivit caruia faptul a fost confirmat de cercetatori ai Princeton University.Reprezentantii Google nu au raspuns solicitarilor de comentarii.Patacsil sustine ca Google l-a urmarit ilegal prin intermediul telefonului sau cu sistemul Android si ulterior prin intermediul iPhone-ului sau pe care a descarcat unele aplicatii ale Google.Potrivit acestuia, obiectivul principal al Google este de a monitoriza utilizatorii de telefoane si sa permita unor terte parti sa faca acest lucru. ...citeste mai departe despre " Google a fost data in judecata pentru ca ar urmari ilegal miscarile a milioane de utilizatori de telefoane " pe Ziare.com