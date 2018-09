Google a implinit 20 de ani: Cum a ajuns un motor de cautare o extensie a mintii noastre

Benjamin Curtis, lector la Universitatea Nottingham Trent, Departamentul de Filosofie si Etica, reflecta cu aceasta ocazie asupra modului in care Google a ajuns o extensie a mintii noastre."Dupa 20 de ani, produsele Google au devenit parte integranta din vietile noastre de zi cu zi, alterand insasi stuctura arhitecturii noastre cognitive, iar mintile noastre s-au extins in consecinta in spatiul cibernetic", noteaza Curtis in The Conversation.Aceasta implicatie a asa-numitei "teorii a mintii extinse", cunoscuta in discipline ca filosofie, psihologie si neurostiinte, reprezinta o mutatie seismica in psihologia umana, cu unele consecinte pozitive, dar si cu aspecte foarte ingrijoratoare in legatura cu care este imperios sa luam masuri, continua Curtis.Potrivit acestuia, pe masura ce consumam produsele "personalizate", dotate cu inteligenta artificiala, ale Google, pierdem din ce in ce mai mult spatiu cognitiv personal in favoarea companiei - si ne sunt erodate, prin urmare, atat intimitatea mintala, cat si abilitatea de a gandi liber.In plus, incep sa apara dovezi cu privire la o posibila legatura intre tehnologia pe care o folosim si diverse afectiuni mintale.In 1998, printr-o coincidenta chiar anul in care Google era lansat, filosofii Andy Clark si David Chalmers lansau in articolul "The Extended Mind" intrebarea "Unde se termina mintea si unde incepe restul lumii?".Clark si Chalmers sustineau ca, atunci cand integram obiecte din mediul extern in procesul nostru de gandire, aceste obiecte externe vor avea acelasi rol cognitiv pe care il are creierul nostru. Inainte de era smartphone-urilor si a Internetului 4G, cei doi avansau exemple care par hazlii astazi, cum ar fi folosirea unui notebook in viata de zi de zi, care functioneaza ca o memorie externa.Insa cercetari mai recente au aratat clar ca teoria se aplica direct in ceea ce priveste obsesia noastra pentru dispozitivele conectate la Internet, sustine Curtis."Pentru multi dintre noi, utilizarea serviciilor Google - motorul de cautare, calendarul, hartile, documentele, serviciul foto si altele - a devenit o a doua natura. Integrarea noastra cognitiva cu Google este o realitate. Mintea noastra se afla, partial, la propriu pe serverele Google".Iar acest lucru conteaza din doua motive.Mai intai, Google nu este un instrument cognitiv ...citeste mai departe despre " Google a implinit 20 de ani: Cum a ajuns un motor de cautare o extensie a mintii noastre " pe Ziare.com