Smartphone-urile Pixel 3 si Pixel 3 XL au primit imbunatatiri semnificative fata de versiunile anterioare: display-ul e aproape edge-to-edge (adica ocupa aproape toata partea din fata a telefonului), procesoare mai rapide si camere foto-video mai performante, transmite Bloomberg.Alphabet, compania-mama a Google, spera ca aceste dispozitive sa intre in competitie directa cu cele premium de la Apple si Samsung, avand in vedere ca nu a reusit pana acum acest lucru; vanzarile modelelor anterioare au fost slabe, comparativ cu cele ale rivalilor, in ciuda recenziilor pozitive date de experti si utilizatori.Dar sa ne uitam la cifre.Google a vandut cam 4 milioane de unitati in 2017, aproape de doua ori mai multe decat in anul anterior, potrivit firmei de cercetare IDC. In aceeasi perioada, Apple a vandut aproximativ 217 milioane de iPhone-uri.Compania din spatele celui mai mare motor de cautare pe Internet o duce mai bine in segmentul speakerelor pentru casa, al vanzarilor serviciilor de cloud computing si al reclamelor, care a generat venituri de 4,4 miliarde de dolari doar in al doilea trimestru al acestui an, in crestere cu 37% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Cu toate ca telefoanele nu au avut un succes comercial urias, Google a dat lovitura cu dispozitivele inteligente pentru casa. Marti, compania a lansat Home Hub, un speaker la care e atasat o tableta de 7 inchi care functioneaza cu o varianta a software-ului Google Asistant Smart Display. Utilizatorii vor putea sa ii dea comenzi vocale si sa dea play la clipuri, sa afiseze informatii despre vreme si date despre trafic.Noul speaker de la Google costa 149 de dolari, insa nu va putea fi folosit pentru apeluri video via Echo Show de la Amazon sau Portal de la Facebook.Citeste mai departe despre " Google a lansat doua noi telefoane, mai ieftine ca iPhone XS si Galaxy Note 9, dar si un speaker inteligent si o tableta: vezi pretul si specificatiile (Video) " pe Ziare.com