Asistentul vocal pe care Google l-a testat cu site-ul National Car Rental continua eforturile din ultimii doi ani ale companiei de a integra mai multe functii bazate pe inteligenta artificiala in Google Assistant, transmite Reuters.Acest asistent poate lucra si cu rezervari de bilete la film si are rolul sa scuteasca utilizatorii de completarea manuala a formularelor de pe site-uri, a declarat directorul general al Google, Sundar Pichai, la Google I/O, un eveniment anual organizat in apropierea sediului central al companiei din Mountain View, California.Evenimentul atrage circa 7.000 de dezvoltatori de software care creeaza aplicatii pentru Google Assistant si alte platforme ale companiei.Google a mai prezentat o tehnologie de realitate augmentata care permite utilizatorilor sa vizualizeze rezultatele cautarilor de continut viziual specializat, cum ar fi modelul unei balene, prin intermediul camerelor de pe smartphone-uri.Google a anuntat ca lucreaza cu companii precum New Balance, Target Corp, Samsung si Volvo, pentru a crea modele 3D ale produselor lor disponibile in cautarile mobile.Functia de rezervare a masinilor va fi disponibila mai tarziu in acest an pe telefoanele cu sistem Android in Statele Unite si Marea Britanie.Compania incearca sa se protejeze de masurile autoritatilor de reglementare care ii pun in pericol modelul de afaceri. Parlamentari din mai multe regiuni, inclusiv din Statele Unite, Marea Britanie si Singapore, analizeaza reglementari referitoare la protejarea vietii private si a datelor care ar putea limita modul in care Google urmareste consumatorii si distribuie informatiile.Google a anuntat, marti, ca va include in curand "modul incognito", care opreste urmarirea utilizatorilor, in Google Maps si ulterior si in Google search. ...citeste mai departe despre " Google a prezentat un asistent vocal virtual care permite inchirierea de masini " pe Ziare.com