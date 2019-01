Franta a acuzat serviciile Google ca nu sunt suficient de transparente si de clare in modul de a isi informa utilizatorii in ceea ce priveste datele personale."Suma decisa este justificata de seriozitatea incalcarilor observate in raport cu principiile esentiale ale GDPR: transparenta, informatie si consens", a declarat GDPR.Google a emis un comunicat prin care afirma ca oamenii "se asteapta la standarde inalte si transparenta din partea" companiei."Suntem angajati sa atingem asteptarile si cerintele GDPR", se mai arata in comunicat.Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR), adoptat in luna mai de Uniunea Europeana, este obligatoriu pentru toate companiile care gestioneaza date privind cetatenii statelor membre UE.Citeste si Au picat testul. Netflix, YouTube, Amazon Apple si Spotify, acuzate ca nu respecta regulamentul de protectie a datelor utilizatorilor ...citeste mai departe despre " Google, amenda de 50 milioane de euro pentru incalcarea GDPR " pe Ziare.com