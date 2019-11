Compania vrea sa inaugureze, anul viitor, un centru de cercetare in tara noastra, potrivit unor surse citate de Profit.ro.Investitia gigantului IT ar fi una considerabila, noteaza sursa amintita.Deocamdata, compania are la nivel local doar doi angajati.Google Bucharest SRL, filiala Google in Romania, a anuntat statul ca a inregistrat, pe 2018, o cifra de afaceri de 20,6 milioane de lei.Citeste si:Google isi lanseaza o platforma de jocuri video in streaming (Video)Google accepta sa plateasca aproape un miliard de euro ca sa scape de Fiscul din FrantaProcurorii generali din 48 de state SUA au deschis o ancheta impotriva Google ...citeste mai departe despre " Google ar urma sa deschida, anul viitor, primul centru de cercetare din Romania " pe Ziare.com