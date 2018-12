Google are ambitii mari si in offline. Vrea sa construiasca un "oras" care sa favorizeze pietonii si biciclistii

Astfel, gigantul american intentioneaza sa transforme o vasta portiune din terenul de langa viitorul sau sediu, care se va numi Charleston East, intr-o zona prietenoasa cu pietonii, cu birouri si cladiri rezidentiale si comerciale.Conform unor documente transmise autoritatilor din Mountain View, citate de NewAtlas, compania vrea sa transforme actualul cartier North Bayshore, unde este unul dintre principalii proprietari de terenuri, "dintr-un loc al masinilor intr-un loc pentru oameni".In acest scop, Google vrea sa introduca aproximativ 15 hectare de noi spatii verzi, piste pentru biciclisti si zone destinate doar traficului pietonal.Totodata, ar urma sa fie construite intre 6.000 si 6.600 de locuinte noi, dintre care 20% sunt destinate locuitorilor cu venituri mici."Google prospera atunci cand comunitatea prospera. Resimtim aceleasi presiuni si provocari pe care le resimt si comunitatile noastre, acestea incluzand congestia traficului si o criza a locuintelor regionala care se inrautateste de la an la an. Recunoastem oportunitatea unica pe care o avem de a fi o parte din solutie", spun cei de la Google in proiect.Planul Google privind North Bayshore mai include o suprafata de aproximativ 280.000 de spatii pentru birouri, construite in conformitate cu criteriile LEED Platinum pentru cladiri verzi, precum si hoteluri, spatii comerciale si zone de agrement.O suprafata de 1,4 hectare este rezervata unei noi scoli elementare.C.S. ...citeste mai departe despre " Google are ambitii mari si in offline. Vrea sa construiasca un "oras" care sa favorizeze pietonii si biciclistii " pe Ziare.com