Google face acest lucru pe toate telefoanele cu Android si e motivul pentru care a fost amendata drastic de UE

"Google s-a folosit de Android pentru a cimenta dominatia motorului sau de cautare", a declarat Margrethe Vestager, comisarul european pentru Concurenta, care a adaugat ca gigantul IT a facut abuz de pozitia sa dominanta pentru a-si inlatura rivalii intr-un mod abuziv.Mentionam ca mai mult de 80% din telefoanele din intreaga lume functioneaza in baza sistemului de operare Android, iar cele mai mari venituri pentru Google vin din reclamele plasate in rezultatele din cautari."Nu le-a permis consumatorilor europeni beneficiile unei competitii corecte in sfera telefoanelor mobile", a adaugat Vestager.Potrivit Comisiei, Google a incalcat legea pentru ca a obligat producatorii de smartphone-uri sa aiba preinstalate aplicatiile Google Search si Chrome, totodata fiind singurele din categoria lor (bara de cautare si browser) . Ba mai mult, i-ar fi conditionat ca acestea sa fie setate automat ca predefinite daca voiau sa aiba acces la magazinul de aplicatii Google Play Store, potrivit CNBC.Cu alte cuvinte, daca companii precum Samsung , Huawei sau HTC voiau ca utilizatorii sa aiba acces la magazinul de aplicatii Google Play Store pe telefoanele lor, gigantul IT i-ar fi constrans ca Search sa fie singura bara de cautare preinstalata, respectiv Chrome sa fie singurul browser preinstalat. Asta inseamna ca producatorii scapa de povara construirii unui sistem de operare de la zero si, in schimb, accepta ca gigantul IT sa isi promoveze produsele sale pe terminalele lor.CE adauga ca Google a platit unii producatori si operatori de retea sa instaleze aplicatiile in telefoane inainte ca terminalele sa fie vandute. De asemenea, a impiedicat producatorii sa vanda dispozitive care rulau alte versiuni ale sistemului sau de operare Android.Google este acum obligata sa inceteze aceste practici in termen de 90 de zile, altfel se va confrunta cu sanctiuni suplimentare.Plangerile - aduse de rivalii europeni si americani - au facut obiectul acestei anchete incepand din 2015.Replica Google: Android a creat optiuni mai multe, nu mai putine