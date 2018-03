Google investeste 300 de milioane de dolari in presa credibila, pentru a combate fake news

In timpul unei prezentari care a avut loc marti, la New York, Google, mult timp criticat pentru ca a contribuit la raspandirea stirilor false si la declinul presei traditionale, a anuntat o serie de proiecte destinate "promovarii informatiilor fiabile si de calitate".De asemenea, aceste proiecte vor ajuta presa credibila sa castige si mai multi abonati, potrivit Google.Philipp Schindler, Chief Business Officer, a dat asigurari ca "viitorul Google si cel al companiilor media partenere sunt legate", transmite AFP.Printre proiectele care vor fi sustinute de compania cu sediul in Mountain View, SUA, se numara crearea unui "laborator al dezinformarii", in partenariat cu Institutul Shorenstein din Harvard, o continuare a initiativei "CrossCheck" testata in Europa pentru a combate dezinformarea in timpul recentelor campanii electorale din Franta si Marea Britanie.Este vorba de a "incerca codificarea a tot ce am aflat", "combinand instrumentele tehnice si expertiza editoriala", in ideea de a pune in practica acest lucru in timpul alegerilor americane din noiembrie, a spus Nicco Mele, director al Centrului Shorenstein.In timp ce Facebook este din nou tinta criticilor, pentru ca a permis companiei Cambridge Analytica sa utilizeze in scopuri politice datele a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, Google doreste sa se pozitioneze ca partener al presei credibile.Criticat pentru ca a contribuit la reducerea veniturilor companiilor media traditionale, prin oferirea de continuturi online gratuite, gigantul din Silicon Valley a prezentat mai multe proiecte destinate cresterii numarului de abonamente platite pentru site-urile de stiri.Google va reduce la doua clicuri procesul de abonare (prin utilizarea conturilor Googlemail) sau va propune site-urilor instrumente care vor permite optimizarea proportiilor de continuturi platite si gratuite, pentru a creste rata de conversie a vizitatorilor ocazionali in abonati.Proiectele sunt dezvoltate in parteneriat cu aproximativ 60 de companii media, printre care se numara The Washington Post, Financial Times, Le Figaro, Le Parisien, Les Echos. ...citeste mai departe despre " Google investeste 300 de milioane de dolari in presa credibila, pentru a combate fake news " pe Ziare.com