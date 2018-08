Proiectul, denumit "Dragonfly", este in curs de elaborare din primavara anului 2017, iar activitatile s-au intensificat dupa intalnirea pe care directorul general Google, Sundar Pichai, a avut-o cu un oficial chinez de rang inalt.Programatorii si inginerii companiei Google au creat o aplicatie pentru sistemul Android, numita "Maotai" sau "Longfei". Aplicatia a fost deja prezentata Guvernului chinez, iar versiunea finala ar urma sa fie lansata in urmatoarele sase-noua luni, dupa aprobarea de catre Guvernul de la Beijing.Planul constituie o modificare fundamentala in politicile Google pe piata chineza si va marca o premiera in aproape zece ani.In prezent, cei mai multi utilizatori de Internet din China nu pot accesa serviciile Google, deoarece acestea sunt blocate prin sistemul "Great Firewall". Noua aplicatie Google va respecta reglementarile chineze privind cenzura, restrictionand accesul la continutul online pe care Administratia comunista condusa de Xi Jinping il considera nefavorabil, precizeaza The Intercept.Administratia de la Beijing blocheaza informatiile online despre disidenti, unele studii academice, idei politice. Spre exemplu, sunt blocate informatii despre actiunile de reprimare produse in anul 1989 in Piata Tiananmen, referirile la "anticomunism" sau "disidenti"."Chiar daca Google construieste o astfel de aplicatie, acest lucru nu inseamna neaparat ca va reusi sa patrunda curand pe piata din China. Principalele companii americane din domeniul tehnologiei informationale vor sa investeasca fonduri si timp pentru a intra pe piata masiva din China, dar obtinerea aprobarilor guvernamentale chineze este dificila. Potrivit unor informatii aparute in presa, reteaua de socializare online Facebook a lucrat in 2016 la o aplicatie cu filtre de cenzura, dar nu a reusit inca sa patrunda pe piata chineza", observa site-ul Axios.com. ...citeste mai departe despre " Google pregateste un motor de cautare online cu filtre de cenzura pentru China " pe Ziare.com