Google restrictioneaza accesul dispozitivelor Huawei la sistemul Android

Decizia reprezinta o lovitura pentru compania chineza care a fost inclusa pe o lista neagra de catre guvernul Statelor Unite ale Americii, transmite Reuters.Huawei Technologies va pierde imediat accesul la update-urile sistemului de operare Android, iar viitoarea versiune a smartphone-urilor sale din afara Chinei va pierde si ea accesul la aplicatii si servicii populare, intre care Google Play Store si aplicatia Gmail.Detaliile referitoare la anumite servicii sunt inca discutate de Google la nivel intern, potrivit sursei citate.Avocatii Huawei au declarat la randul lor ca studiaza impactul masurilor Departamentului de Comert, a declarat vineri un purtator de cuvant al Huawei.Nici reprezentantii Huawei, nici oficialii Departamentului de Comert nu au comentat imediat informatiile.Huawei va avea in continuare acces la versiunea open source a sistemului de operare Android, care poate fi utilizata de oricine. Google nu va mai oferi insa Huawei suport tehnic si colaborare pentru servicii Android si Google, a explicat sursa.Administratia Trump a adaugat in mod oficial Huawei pe o lista neagra de companii, ceea ce implica restrictionarea imediata a afacerilor grupului chinez de tehnologie cu companii americane.