Google vrea sa faca livrari cu drona in Europa. Testele incep in 2019

Anuntul a fost facut in cadrul unei conferinte, in Helsinki, Finlanda, de directorul executiv James Burgess, scrie The Telegraph. El a spus ca firma va lansa un program-pilot al serviciului chiar in Helsinki, iar dronele vor livra pachete cu o greutate de pana in 1,5 kilograme, pe o distanta de 10 kilometri.Cateva drone Hummingbird au fost testate deja in Tampere, la nord de Helsinki, care nu aterizeaza, ci lasa pachetul la sol cu ajutorul unei sfori."Bazandu-ne pe ce stim deja despre iarna in Finlanda, suntem destul de siguri ca daca dronele noastre pot face livrari aici, o pot face oriunde in lume", a spus Burgess.Divizia Wing din holding-ul Alphabet, care se ocupa de acest serviciu, lucreaza si la un sistem de management al traficului aerian, ceea ce inseamna ca dronele vor putea parcurge in siguranta traseele.