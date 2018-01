GoPro si-a redus, luni, estimarile referitoare la veniturile din trimestrul al patrulea din cauza cererii slabe pentru camerele sale video in perioada sarbatorilor si intentioneaza sa iasa din afacerile cu drone."Daca vor exista oportunitati pentru noi sa ne unim cu o companie mama mai mare, pentru a dezvolta GoPro, vom analiza acest lucru", a declarat directorul general al GoPro, Nick Woodman.Actiunile GoPro au scazut luni cu pana la 33% si au ajuns la 5,04 dolari pe unitate, insa ulterior au recuperat o parte din pierderi, dupa ce s-a aflat despre discutiile despre vanzarea companiei.GoPro, care a fost in trecut o favorita a investitorilor de pe Wall Street, s-a confruntat in ultimele cateva trimestre cu scaderea cererii pentru camerele sale video si dronele Karma si intentioneaza sa desfiinteze peste 250 de locuri de munca, in cadrul unor masuri de restructurare. La 30 septembrie, GoPro avea 1.254 de angajati.Citeste si:Viata fondatorului GoPro, cel mai bine platit CEO din SUA - cum a facut 2,4 miliarde de dolari ...citeste mai departe despre " GoPro este de vanzare. Actiunile companiei au scuzat cu o treime in primele zile din 2018 " pe Ziare.com