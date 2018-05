Grija numarul unu a romanilor care au gadgeturi smart: "Le-am cumparat, dar mi le controleaza altcineva"

43% dintre respondenti sustin ca temerea lor e ca informatiile si documentele lor personale de pe dispozitive ar putea ajunge pe mana raufacatorilor, in timp ce 39% vorbesc despre psobilitatea de a fi furate.Daca unul dintre trei romani afirma ca se teme de defectiuni care pot aparea pe durata utilizarii, mai ales legate de uzura bateriei, unul din patru se arata ingrijorat ca un necunoscut s-ar putea folosi de dispozitivele inteligente din locuinta ca sa capteze imagini si sunet chiar din mijlocul familiei.20% mentioneaza ca dispozitivele smart pot fi fragile si usor de deteriorat, in timp ce 19% se tem ca pot crea dependenta.Mai putini - unul din 13 - sunt cei care vorbesc inclusiv despre factura crescuta la energie electrica, cauzata de numarul mare de terminale conectate.In luna februarie, specialistii in securitate cibernetica de la Bitdefender au identificat o retea de zeci de mii de gadgeturi inteligente, controlate de la distanta de catre atacatori, capabila sa contamineze rapid orice device vulnerabil si sa spioneze viata privata a victimei. Investigatia asupra Hide'N'Seek (De-a v-ati ascunselea - n.ed) a aratat un nivel crescut de complexitate si noutatea furtului de informatii personale, ideale pentru santaj.Reteaua controlata de atacatori a ajuns in prezent la peste 90.000 de terminale infectate, din peste 100 de tari. Doar in ultima luna, HNS a adaugat noi functionalitati care sa asigure o mai buna propagare. De exemplu, malware-ul exploateaza acum doua noi vulnerabilitati care permit identificarea a doua noi tipuri de dispozitive si spargerea cu usurinta a numelul de utilizator si a parolei.Cel mai grav atac de acest fel a avut loc in toamna anului 2016, cand un atac cibernetic de amploare, denumit Mirai, operat folosind dispozitive inteligente, a condus la blocarea activitatii unor servicii precum Twitter , Spotify, The New York Times, Reddit, Yelp, Box, Pinterest si Paypal, prin suprasolicitarea Domain Name System (DNS), o componenta de importanta cruciala a infrastructurii digitale.Cercetarea le reaminteste utilizatorilor riscurile de securitate la care se expun, dat fiind ca exploatarea anumitor vulnerabitati poate avea consecinte serioase. Dispozitivele conectate extind limitele supravegherii si u ...citeste mai departe despre " Grija numarul unu a romanilor care au gadgeturi smart: "Le-am cumparat, dar mi le controleaza altcineva" " pe Ziare.com