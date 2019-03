Grupul Huawei, suspectat de spionaj, contraataca si depune plangere contra SUA

Gigantul mondial al smartphone-urilor muta astfel batalia in salile de judecata. El a lansat deja o campanie mediatica menita sa contracareze acuzatiile Washington-ului, potrivit caruia echipamentele intreprinderii destinate unor viitoare retele 5G ar putea sa fie infiltrate de catre Beijing.Huawei a anuntat ca plangerea a fost depusa la Plano, in statul Texas (sud), relateaza AFP. Ea vizeaza interdictia impusa administratiilor americane de a achizitiona echipamente si servicii ale Huawei sau de a lucra cu intreprinderi terte care sunt clientii sai."Congresul american nu a putut sa furnizeze vreodata cea mai mica proba pentru a justifica restrictii vizand produse Huawei. Suntem nevoiti sa facem aceasta actiune in justitie, ca ultim recurs", a anuntat intr-un comunicat Guo Ping, unul dintre presedintii prin rotatie ai intreprinderii."Daca aceasta lege este retrasa, asa cum trebuie, Huawei ar putea aduce in Statele Unite tehnologii mai avansate si sa le ajute sa construiasca cele mai bune retele 5G", a cincea generatie a tehnologiei mobile, a subliniat Guo.El a precizat ca grupul privat chinez urmeaza sa ceara despagubiri din cauza restrictiilor "neconstitutionale" care-l vizeaza."Guvernul american nu precupeteste niciun efort pentru a murdari intreprinderea", a denuntat el intr-o conferinta de presa organizata la sediul Huawei, in metropola Shenzhen, in sudul Chinei.Piraterie?Guo Ping a acuzat totodata Statele Unite ca au piratat servere ale intreprinderii si au furat e-mailuri si coduri-sursa.Potrivit Washington-ului, Partidul Comunist unic din China ar putea sa utilizeze echipamente Huawei pentru a spiona alte tari sau a perturba comunicatii.Statele Unite au interzis intreprinderii, lider in acest domeniu, sa participe la desfasurarea retelei 5G pe teritoriul american. De asemenea, SUA indeamna aliatii occidentali sa adopte masuri similare.Huawei a lansat, in ultimele saptamani, o intensa campanie de comunicare cu scopul de a-si apara reputatia, iar odinioara discretul fondator al grupului Ren Zhengfei, in varsta de 74 de ani, a iesit la rampa din nou, acordand mai multe interviuri presei straine.Citeste si Fondatorul Huawei, despre acuzatiile de spionaj si tensiunile cu W ...citeste mai departe despre " Grupul Huawei, suspectat de spionaj, contraataca si depune plangere contra SUA " pe Ziare.com