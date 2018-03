Guvernul britanic va cere gigantilor in tehnologie sa simplifice politicile privind datele utilizatorilor

Matt Hancock, ministrul pentru tehnologie digitala, cultura si media, a declarat publicatiei Sunday Times ca marile companii din sectorul digital nu ofera utilizatorilor termeni si conditii clare si concise despre cum sunt folosite datele lor personale. Obiectivul sau este ca informatiile sa fie cuprinse intr-o singura pagina, transmite Reuters.In cazul Facebook, acordul pentru utilizarea serviciilor companiei are peste 3.700 de cuvinte, iar in cel al Twitter 11.000 de cuvinte.Guvernul de la Londra a convocat directori ai Facebook, Google si Twitter sa participe la o intalnire in luna aprilie, pentru a discuta despre practicile in domeniul managementului datelor.Citeste si Zuckerberg, prima declaratie in scandalul Cambridge Analytica: Am facut si greseli"Oamenii sunt uimiti de paginile de termeni si conditii greoaie. Doresc ca acestea sa fie reduse astfel incat oamenii sa vada dintr-o privire ce accepta. Vreau ca marile platforme sa raspunda intrebarilor si sa demonstreze ca vor sa se schimbe", a spus Hancock.Dezvaluirile ca firma de consultanta politica Cambridge Analytica a folosit datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook pentru campania presedintelui american Donald Trump au indreptat atentia asupra retelelor de socializare.In acest timp, Parlamentul britanic ia in considerare o lege de protectie a datelor care ar permite guvernului sa impuna amenzi mari companiilor tehnologice, in cazul utilizarii incorecte a datelor clientilor.In SUA, membrii Congresului ii cer directorului general al Facebook, Mark Zuckerberg , sa participe la o audiere referitoare la practicile companiei.Citeste si Facebook ar putea primi o amenda uriasa in SUA in scandalul furtului de dateActiunile Facebook au scazut cu circa 14% saptamana trecuta, in urma dezvaluirilor.Duminica, Zuckerberg s-a angajat sa protejeze informatiile personale ale clientilor, prin reclame publicate in mai multe publicatii britanice, pe cate o pagina intreaga.Sambata, autoritatea britanica insarcinata cu protectia confidentialitatii informatiilor a efectuat o perchezitie de sapte ore la sediul dim Londra al firmei Cambridge Analytica, in cadrul unei investigatii legate de utilizarea datelor personale in campaniile politice, de catre companii ...citeste mai departe despre " Guvernul britanic va cere gigantilor in tehnologie sa simplifice politicile privind datele utilizatorilor " pe Ziare.com