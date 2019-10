Hackeri din lumea intreaga s-au reunit intr-un congres la Praga: Doresc o ''societate paralela'' si plati in Bitcoin

"Iesirea din sistem" este conceptul-cheie utilizat la acest congres anual, la care participa sute de artisti, dezvoltatori de Bitcoin, hackeri, nomazi, activisti si cripto-anarhisti, dintre care unii se prezinta la eveniment purtand masti, pentru a nu fi recunoscuti, informeaza AFP."Trebuie folosita tehnologia criptografica pentru a regasi viata privata, pentru a ne pastra libertatea, pentru a ne debarasa de constrangerile domeniului de nivel superior (ultima parte componenta a numelui unui domeniu de pe internet, n.r.) si pentru a construi un al doilea domeniu", au declarat organizatorii congresului.Guvernele lumii utilizeaza de aproximativ un secol pasapoarte pentru a-i marca pe oameni, pentru a le fura datele si pentru a-si spori propria putere, au adaugat ei."Mai ales in momentul actual din istorie... a devenit cu adevarat important sa ai o identitate separata, sa traiesti o existenta paralela", a declarat pentru jurnalistii prezenti la eveniment Paul Rosenberg, fondatorul companiei specializate in protectia datelor personale Cryptohippie. El sugereaza oamenilor sa se mute intr-o tara mai liberala (decat a lor, n.r.) si sa utilizeze criptomonede."Grecii aveau o civilizatie masiv descentralizata: existau o mie, sau aproape o mie, de orase-stat. Iar ele ne-au adus arta, stiinte, geometrie, teatru...", a adaugat acelasi specialist.Nick Middleton, geograf, scriitor si profesor la Universitatea Oxford, a citat comunitatile nomade ca exemplu pentru o societate paralela, separata de "comunitatile sedentare care domina planeta"."Guvernelor nu le plac oamenii care se deplaseaza", a adaugat expertul britanic."In Europa, ii avem pe romi, carora le place sa se deplaseze, iar guvernele ii urasc. Nu pot sa ii controleze, sa ii taxeze, dar este la fel de adevarat si faptul ca este dificil le educi copiii", a mai spus Nick Middleton.Laudand criptomonedele ca instrument de eliberare a oamenilor, Paul Rosenberg a afirmat ca bitcoin, una dintre principalele teme ale congresului, este pe cale sa devina "o poveste de succes"."Sub ochii nostri, un nou sistem economic este pe punctul de a se naste pornind de la nimic", a adaugat el."Prima tranzactie s-a ridicat la cuantumul de 10 bitco ...citeste mai departe despre " Hackeri din lumea intreaga s-au reunit intr-un congres la Praga: Doresc o ''societate paralela'' si plati in Bitcoin " pe Ziare.com