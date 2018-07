Hackerii, care au lucrat pentru un grup sustinut de statul rus cunoscut sub numele de "Dragonfly" sau "Energetic Bear", au facut "sute de victime" in 2017, potrivit unor oficiali din cadrul Departamentului securitatii interne, relateaza The Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters.Hackerii au folosit metode conventionale precum "spear-phishing" pentru a le pacali pe victime sa-si introduca parolele, iar apoi au obtinut acces la retele corporatiste de furnizori, ceea ce le-a permis sa fure acreditarile si sa obtina acces in retelele de furnizare a electricitatii.Departamentul securitatii interne intentioneaza sa efectueze patru briefing-uri si cauta dovezi ca hackerii rusi incearca sa-si automatizeze atacurile, potrivit WSJ. Investigatorii citati de publicatie au spus ca nu este clar daca atacul a fost comis de hackeri in pregatirea unei viitoare intruziuni.Noile informatii apar in contextul tensiunilor cibernetice in crestere intre Moscova si Washington. Un mare juriu federal a inculpat in aceasta luna 12 ofiteri de informatii rusi sub acuzatii ca au penetrat in 2016 reteaua de computere a Partidului Democrat si a candidatei prezidentiale Hillary Clinton.Anchetatorul special Robert Mueller investigheaza rolul Rusiei in alegerile din 2016 si daca stafful de campanie al candidatului republican Donald Trump a conspirat cu Moscova. Rusia neaga orice ingerinte in alegerile americane, iar presedintele Trump neaga ca ar fi conspirat cu Rusia.Citeste si:Procurorul Mueller are zeci de intrebari in ancheta privind ingerintele Rusiei: Vrea sa intre in mintea lui TrumpPentagonul vrea sa isi faca internet propriu, ca sa scape de hackerii rusi si chinezi ...citeste mai departe despre " Hackeri rusi au provocat mai multe pene de curent in America " pe Ziare.com