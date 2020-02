Pe conturile de Twitter ale @Facebook si aplicatiei sale de mesagerie @Messenger a aparut un mesaj criptic continand cuvintele: "Buna, suntem O u r M i n e. Ei bine,chiar si Facebook poate fi atacat cibernetic, dar cel putin securitatea sa este mai buna decat cea a Twitter", arata DPA.In mesaj grupul de hackeri a inclus un e-mail si un site de contact in caz ca Facebook vrea sa apeleze la ei pentru a-si imbunatati securitatea conturilor.Intr-o declaratie pe Twitter, Facebook a confirmat ca cele doua conturi au fost atacate cibernetic, insa in prezent accesul la acestea a fost restabilit.Incidentul seamana cu un atac cibernetic caruia i-au cazut victime in luna ianuarie conturile de Twitter ale National Football League (NFL) si postului sportiv ESPN.Grupul a fost legat si de o spargere a contului de Twitter al publicatiei The New York Times. ...citeste mai departe despre " Hackerii au atacat Twitter si Facebook. Ce mesaj au lasat " pe Ziare.com