Hackerii n-au nicio sansa, daca ai grija. Iata care este cel mai bun antivirus pentru PC in 2018

In fiecare an, se fac numeroase studii pe marginea eficientei solutiilor de securitate care se gasesc in piata. Tot ca in fiecare an, numarul acestora a crescut, iar multe dintre ele nu sunt ieftine deloc. Cand vine insa vorba de antivirusi, valoarea de achizitie este insa departe de a dicta gradul de eficienta.Pornind de la aceasta premisa, un nou studiu a confirmat ca cel mai bun antivirus in 2018 nu este o solutie clasica precum cele oferite de McAfee, Norton sau Kaspersky. Nici sa te orientezi catre o varianta gratuita precum cele de Avira, Avast sau AVG nu mai reprezinta o varianta inspirata.Pentru majoritatea infectiilor cu care te-ai putea confrunta la ora actuala, daca esti utilizator de PC, cea mai buna varianta este sa ramai la Windows Defender.Solutia de securitate gratuita de la Microsoft , preinstalata pe fiecare sistem cu Windows 10 a fost clasificata ca fiind cea mai buna solutie.