Mate X, concurent al dispozitivului Galaxy Fold al Samsung Electronics, va fi disponibil pe piata mondiala in septembrie, a declarat Vincent Pang, director pentru comunicare globala la Huawei, la conferinta WSJ Tech D.Live din Hong Kong.Conform programarii initiale, smartphone-ul ar fi urmat sa fie lansat in iunie.Amanarea are loc in conditiile in care telefoanele Huawei nu vor mai beneficia de actualizarile sistemului de operare Android, in urma includerii companiei pe o lista neagra americana, care interzice companiilor americane sa faca afaceri cu Huawei.Pang a negat ca amanarea are legatura cu interdictia, afirmand ca Huawei efectueaza teste de certificare cu diversi operatori, care ar urma sa fie finalizate in august. El a mai spus ca Huawei, al doilea mare producator de smartphone-uri din lume, ar putea lansa propriul sistem de operare, Hongmeng, in urmatoarele noua luni."Preferinta noastra va fi, desigur, Google si Android, pentru ca am fost parteneri atatia ani. Dar, daca circumstantele ne vor obliga, putem lansa Hongmeng in sase pana la noua luni", a spus acesta.Hongmeng este bazat pe o versiune a Android care este disponibil open-source, fiind destinat in principal telefoanelor. Hongmeng va putea fi utilizat ulterior si pe alte dispozitive, a aratat Pang.Google, divizie a grupului Alphabet, a anuntat anterior ca nu va mai oferi softul Android telefoanelor Huawei noi, dupa o perioada de 90 de zile acordata de guvernul american, care expira in august.Huawei a depus cereri pentru inregistrarea marcii sistemului de operare Hongmeng in mai multe tari la nivel mondial, ceea ce arata ca are un plan de rezerva.Citeste mai departe despre " Huawei amana lansarea telefonului pliabil Mate X " pe Ziare.com