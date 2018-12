SUA au trimis un mesaj clar catre aliatii sai - sa nu apeleze la compania chineza Huawei, pentru ca trebuie sa-si apere securitatea retelelor telecom si a retelelor de logistica. Acesta avertizare din partea americanilor vine pe fondul pregatirii pentru licitarea de spectrum 5G de anul viitor, in ambele tari.Huawei este cel mai mare furnizor de echipamente de telecomunicatii din lume si este vazut ca o companie fruntasa pentru construirea primelor retele 5G in cele doua tari, unde a efectuat teste extinse de implementare a 5G-ului.Afla toate detaliile despre cum Huawei e vazuta cu ochi rai in Europa ...citeste mai departe despre " Huawei, aproape interzisa in aceste tari europene: Care e problema imensa pe care o acuza americanii? " pe Ziare.com