Huawei baga zazanie intre marile puteri: Noi discutii intre SUA si Germania, dupa avertismentul privind echipamentele 5G

Purtatorul de cuvant Ulrike Demmer a afirmat, in timpul unei conferinte de presa sustinuta la Berlin, ca guvernul vrea sa se asigure ca infrastructura sa de telecomunicatii respecta cele mai inalte standarde de securitate, transmite Reuters.Statele Unite si-au avertizat aliatii ca echipamentele produse de compania chineza Huawei implica riscuri de securitate din cauza legaturii apropiate cu guvernul de la Beijing si a legislatiei chineze care obliga firmele sa colaboreze cu agentiile de spionaj."Nu voi prezenta lista concreta a discutiilor pe care le avem, dar suntem in contact strans cu partenerii nostri in domeniul securitatii, intre care se afla, in mod natural, si Statele Unite", a spus Demmer.Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a avertizat insa ca excluderea Huawei de la constructia retelelor 5G ar putea afecta economia germana, cea mai mare din Europa.Seehofer, un conservator din Bavaria, a cerut dialog cu China si gasirea unei solutii tehnice care sa raspunda ingrijorarilor legate de securitate.