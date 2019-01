Huawei l-a concediat pe angajatul din Polonia arestat pentru spionaj. Varsovia face apel la UE si NATO

Pentru a se distanta de acest incident, Huawei a anuntat intr-un comunicat ca l-a concediat pe angajatul Wang Weijing, "ale carui fapte de care este acuzat nu au nicio legatura cu compania"."Huawei respecta toate legile si reglementarile aplicate in tarile in care opereaza si cerem fiecarui angajat sa respecte legile si reglementarile in tarile unde se afla", potrivit unui comunicat al companiei.Un purtator de cuvant al serviciilor de securitate poloneze a declarat pentru agentia Reuters ca acuzatiile au legatura cu actiuni individuale si nu au o legatura directa cu Huawei Technologies.Apelul catre NATO si UEMinistrul polonez al Afacerilor Interne, Joachim Brudzinski, a cerut Uniunii Europene si NATO sa adopte o pozitie comuna pentru o posibila excludere a Huawei de pe pietele lor, in urma arestarii angajatului chinez si a unui oficial polonez din domeniul securitatii, transmite Reuters.Ministrul de Interne a afirmat ca Polonia vrea sa colaboreze in continuare cu China, dar ca este necesara o discutie referitoare la excluderea sau nu a Chinei de pe unele piete."Exista ingrijorari referitoare la Huawei si in cadrul NATO. Ar fi justificat sa avem o pozitie comuna in randul statelor membre ale UE si statelor NATO", a declarat Brudzinski la postul de radio RMF FM.Citeste si:Scandalul Huawei: Ambasadorul Chinei acuza Canada de rasism si standarde dubleHuawei, aproape interzisa in aceste tari europene: Care e problema imensa pe care o acuza americanii?Huawei, cel mai mare producator de echipamente de telecomunicatii din lume, este urmarit indeaproape in Occident, in legatura cu relatia stransa pe care o are cu guvernul de la Beijing si acuzatiile americane ca dispozitivele sale pot fi folosite pentru spionaj.Nu a fost prezentata public vreo dovada, iar compania a negat acuzatiile, dar mai multe state occidentale au restrictionat accesul Huawei pe pietele lor.In luna august, presedintele american Donald Trump a semnat un proiect care interzice guvernului SUA sa foloseasca echipamente Huawei si analizeaza semnarea unui ordin executiv care ar interzice si companiilor american sa le utilizeze.Orice decizie a guvernelor occidentale privind excluderea Huawei de pe pietele lor ar trebui sa tina con ...citeste mai departe despre " Huawei l-a concediat pe angajatul din Polonia arestat pentru spionaj. Varsovia face apel la UE si NATO " pe Ziare.com