Huawei nu va fi exclusa din reteaua 5G in Franta - oficial

"Huawei nu va fi exclusa din reteaua 5G in Franta", a declarat ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, la patru zile dupa ce compania chineza avertizat cu privire la eventuale masuri discriminatorii impotriva sa.Aceasta clarificare a pozitiei franceze survine dupa ce britanicii au acceptat, dar cu conditii stricte, o participare limitata a Huawei la realizarea viitoarelor retele 5G din Regatul Unit, in contextul in care Washingtonul incearca sa convinga statele europene sa nu colaboreze deloc cu aceasta companie.Germania deocamdata nu si-a anuntat decizia la acest capitol, dar cancelarul Angela Merkel s-a pronuntat in decembrie impotriva excluderii a priori a vreunei societati anume, promitand totodata ca va face totul pentru a garanta securitatea infrastructurilor de telecomunicatii germane.Ministrul francez Bruno Le Maire a asigurat la randul sau ca "interesele de suveranitate" ale Frantei vor fi protejate, mentionand de asemenea ca furnizorii europeni Nokia si Ericsson ar putea fi privilegiati.Dar "daca Huawei va inainta o oferta mai buna intr-un moment sau altul din punct de vedere tehnic sau al pretului, atunci ar putea avea acces la reteaua 5G in Franta", a indicat el.Totusi, a adaugat oficialul francez, "in cazul instalatiilor critice, al facilitatilor militare, daca exista zone nucleare in apropiere, vom stabili anumite restrictii pentru a ne proteja interesele suverane".Ambasada Chinei in Franta a emis duminica un comunicat in care afirma ca, daca guvernul francez "are cu adevarat nevoie sa fixeze constrangeri pentru operatori, atunci ar trebui sa stabileasca in aceasta privinta criterii transparente si sa trateze toate companiile in acelasi mod".In acelasi text este evocata si posibilitatea unor represalii. "Nu dorim sa vedem afectata dezvoltarea companiilor europene pe piata chineza din cauza discriminarii si protectionismului Frantei si al altor tari europene fata de Huawei", a avertizat ambasada Chinei.Potrivit unor responsabili americani citati miercuri de Wall Street Journal, compania Huawei ar fi obligata de guvernul chinez sa instaleze cai de acces secrete (back doors) in retelele ei de telefonie mobila.