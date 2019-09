Huawei si-a prezentat noile smartphone-uri, care vor concura cu cele de la Apple si Samsung

La o lansare care a avut loc la Munchen, compania chineza a aratat ca noile dispozitive Mate 30 Pro si Mate 30 sunt mai compacte, camerele lor sunt mai sensibile, iar ecranele curbate au culori mai vii decat cel al celui mai nou model de iPhone al Apple , iPhone 11.Conectivitatea este cu 50% mai rapida decat cea a telefoanelor Samsung 5G, a declarat directorul de vanzari Richard Yu.Aceasta este prima lansare de smartphone-uri noi a Huawei de cand presedintele Donald Trump a interzis in luna mai companiilor americane sa vanda produse catre Huawei, din motive de securitate nationala.Rezultatul acestei interdictii este ca Mate 30 nu are acces la o versiune cu licenta a sistemului de operare Android si Google, precum si la servicii mobile care includ Play Store si aplicatii populare ca Gmail, YouTube sau Maps.Huawei a continuat insa lansarile, pariind ca designul si hardware-ul Mate 30 vor atrage in continuare fani."Este cel mai performant smartphone din lume. Da, avem unele limitari la serviciile Mobile Google. Dar avem un avantaj urias cu telefonul in sine", a declarat Yu intr-un briefing de presa.SpecificatiiCele trei camere ale Mate 30 Pro sunt capabile sa aduca la viata imagini la lumina scazuta. Camera sa video are o definitie fina, de 40 de megapixeli, si, la miscare foarte lenta, o viteza de 7.680 de cadre pe secunda, care este de cateva ori mai mare comparativ cu cel mai apropiat telefon concurent.Ecranul OLED flexibil de 6,53 inci se curbeaza mai mult in jurul corpului telefonului comparativ cu modelele precedente, fiind astfel mai mare decat cel al iPhone 11 Pro Max, pe un dispozitiv mai mic.Mate 30 va fi livrat in Europa in octombrie si va fi disponibil in China de saptamana viitoare, a spus Yu. Pretul de pornire va fi de 799 de euro (884 dolari), cel al Mate 30 Pro va porni de la 1.099 euro, iar cel al Mate 30 Pro 5G de la 1.199 euro.Huawei mai are si un model de lux, Porsche Design, de 2.095 de euro.Galaxy S10 5G al Samsung costa 1.299 de dolari, iar pretul iPhone 11 Pro porneste de la 999 de dolari, dar nu are conectivitate 5G.Lansarea Huawei a fost umbrita de incertitudinea daca cumparatorii de dispozitive flagship cu Android vor putea sa utilizeze aplicatii sustinute de Google, divizie a grupului ...citeste mai departe despre " Huawei si-a prezentat noile smartphone-uri, care vor concura cu cele de la Apple si Samsung " pe Ziare.com