Huawei si-a prezentat noul sistem de operare, Harmony OS

Compania sustine ca sistemul poate fi utilizat in orice, de la smartphone-uri pana la boxe inteligente, si chiar si in masina, pentru a crea un "ecosistem pentru dispozitive", relateaza The Verge.Sistemul de operare va fi lansat ca o platforma open-source la nivel mondial pentru a incuraja descarcarea de catre cat mai multe persoane.Intr-un comunicat de presa, CEO-ul Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, spune ca Harmony OS este "complet diferit de Android si iOS", datorita capacitatii sale de a se extinde pe diferite tipuri de dispozitive."Poti apoi sa dezvolti aplicatii si sa le lansezi cu flexibilitate pe mai multe tipuri de terminale", a mai spus el.A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8- Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019In luna iunie, Huawei a solicitat inregistrarea marcii sistemului sau de operare Hongmeng in cel putin noua tari si in UE, in conditiile in care sanctiunile americane ii pun in pericol modelul de afaceri.Solicitarea a avut loc in urma includerii Huawei de catre Statele Unite pe o lista neagra a companiilor care nu pot face afaceri cu companii americane, inclusiv cu Alphabet, al carei sistem de operare Android este utilizat si pe telefoanele Huawei.De atunci, Huawei, cel mai mare producator de echipamente de telecomunicatii din lume, a solicitat inregistrarea marcii Hongmeng in tari precum Cambodia, Canada, Coreea de Sud si Noua Zeelanda, potrivit datelor Organizatiei Mondiale pentru Proprietate Intelectuala a Natiunilor Unite (WIPO).Vezi si Cat ii costa Trump pe chinezii de la Huawei: Compania preconizeaza un impact de 30 de miliarde de dolari