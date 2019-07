Huawei va investi peste 3 miliarde de dolari in Italia, unde va crea 1.000 de locuri de munca in 3 ani

Directorul general al diviziei din Italia a grupului chinez, Thomas Miao, a spus ca acest drept de veto (golden power), care permite statului sa intervina im sectorul privat pentru protejarea securitatii nationale, ar trebui sa fie aplicat tuturor furnizorilor din Uniunea Europeana.Italia a intarit recent aceasta masura, partial din cauza ingrijorarilor legate de posibila implicare a Huawei si a altei companii chineze, ZTE, in dezvoltarea retelelor 5G, a declarat vineri o sursa guvernamentala.Miao a spus ca Huawei va crea 1.000 de locuri de munca in Italia, in urmatorii trei ani si a confirmat ca Huawei va desfiinta 1.000 de locuri de munca in Statele Unite, potrivit Reuters.Acesta a mai spus ca daca Huawei va fi mentinuta pe o lista neagra de companii de catre Washington, grupul are un plan B pentru a garanta aprovizionarea cu componente.Statele Unite au incercat sa convinga Italia si alte state aliate europene sa evite echipamentele Huawei si sa supravegheze cu atentie ZTE, acuzand ca produsele lor implica riscuri de securitate. Ambele companii au negat cu tarie existenta unor astfel de riscuri.Coalitia de guvernare a Italiei, formata anul trecut de Miscarea 5 Stele si partidul de extrema dreapta Liga, a sustinut in martie planul "O centura un drum" al Chinei, devenind prima putere occidentala care a sustinut aceasta initiativa pentru a revigora economia italiana.Apropierea Italiei de Huawei a nemultumit Washingtonul si i-a alarmat pe unii aliati europeni, care sunt ingrijorati ca Beijingul ar putea obtine acces la tehnologii sensibile.Pentru a calma ingrijorarile americane, Roma a aprobat saptamana trecuta un decret pentru intarirea puterii sale in proiectele de infrastructura, care implica crearea retelei de telecomunicatii 5G. Decretul trebuie sa fie adoptat de catre Parlament in urmatoarele 60 de zile sau documentul va expira.Miao a cerut ca puterea guvernului de decizie in privinta 5G sa fie aplicata nu doar companiilor din afara UE ci tuturor furnizorilor din UE."Este foarte important ca tehnologia 5G sa fie neutra", a afirma Miao, adaugand ca noile norme ar trebuie sa fie aplicate "tuturor jucatorilor, pentru a fi siguri ca din pri ...citeste mai departe despre " Huawei va investi peste 3 miliarde de dolari in Italia, unde va crea 1.000 de locuri de munca in 3 ani " pe Ziare.com