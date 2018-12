Potrivit datelor Agentiei pentru tehnologia informatiei si a comunicatiilor din cadrul ONU, 51,2% din populatia lumii va fi online pana la sfarsitul anul 2018, noteaza UN News."Acest lucru reprezinta un pas important in directia unei societati a informatiei mai cuprinzatoare", spune Houlin Zhou, seful agentiei, adaugand ca "prea multi oameni de pe toata suprafata globului inca asteapta sa se bucure de beneficiile economiei digitale".Conform raportului realizat de institutia pe care o conduce, cele mai bogate tari din lume au cunoscut o crestere lenta si constanta in ceea ce priveste utilizarea Internetului de catre locuitorii lor, de la 51,3% in 2005 la 80,9% in prezent. Si mai mare a fost insa cresterea in randul tarilor in curs de dezvoltare, la 45,3% fata de doar 7,7% in urma cu 13 ani.In Africa, numarul utilizatorilor de Internet a crescut de 10 ori in perioada mentionata, de la 2,1% la 24,4%.De asemenea, in raport se mai arata ca, in timp ce abonarile la retelele de internet fix cunosc un declin la nivel mondial, numarul abonamentelor pentru servicii de internet mobil este mai mare decat intreaga populatie a lumii si ca 90% dintre utilizatori pot accesa Internetul printr-o retea 3G sau mai rapida.C.S. ...citeste mai departe despre " In pragul unui moment istoric: Mai mult de jumatate din populatia lumii va avea acces la Internet pana la finele lui 2018 " pe Ziare.com