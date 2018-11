Inainte de masini fara sofer, am putea avea barci autonome. Orasul in care sunt testate chiar acum

Oamenii de stiinta de la Institutul Tehnologic Massachusetts si de la Institutul AMS din Amsterdam dezvolta in prezent, in cadrul proiectul Roboat, o flota de ambarcatiuni autonome, care ar urma sa preia o parte din traficul de pe strazile orasului, putand fi folosite in variate scopuri: pentru transportul gunoiului menajer colectat de la locuitori, pentru servicii de curierat sau pentru livrarea comenzilor de mancare, pentru transportul oamenilor la serviciu si inapoi si chiar pentru a forma diverse structuri, scrie World Economic Forum.De exemplu, in cartierul Centrum, unde locuitorii lasa gunoiul pe marginea trotuarului, de unde este ridicat de camioane mari care contribuie la aglomeratia din trafic si la nivelul de poluare, inclusiv fonica, ambarcatiunile Roboat ar putea functiona ca un fel de tomberoane plutitoare, sugereaza dezvoltatorii.Tehnologia ar putea fi folosita, totodata, si pentru ceea ce cercetatorii numesc "infrastructura la cerere". Astfel, pe rutele aglomerate, la orele de varf, barcile ar putea forma o structura temporara care ar putea functiona ca un pod, ajutand la decongestionarea traficului.De asemenea, s-ar putea conecta intre ele pentru a crea o platforma plutitoare, care ar putea fi folosita pentru concerte sau targuri speciale.Barcile vor gasi cele mai bune rute intre destinatii prestabilite folosind o combinatie de tehnologii - GPS, senzori laser si camere.Proiectul se afla intr-o faza incipienta, cercetatorii testand pana acum versiuni mai mici ale viitoarelor barci. La fel ca in cazul oricarui vehicul autonom, cu cat vor petrece mai mult timp in mediul pentru care au fost concepute, in acest caz apa, cu atat vor deveni mai eficiente.Proiectul in valoare de 25 de milioane de euro va fi derulat pe o perioada de cinci ani si va include colectarea de informatii legate de calitatea apei si de nivelul de poluare.Urmand tendintele din industria auto, unde producatorii se intrec intre ei pentru a aduce pe strazi masinile autonome, specialistii din domeniul transportului maritim din intreaga lume exploreaza idei similare.In fiordurile Norvegiei au fost testate navele autonome, iar marile oceane ale lumii ar putea fi strabatute in curand de vase de transport maritim fara echipaj.C.S. ...citeste mai departe despre " Inainte de masini fara sofer, am putea avea barci autonome. Orasul in care sunt testate chiar acum " pe Ziare.com