Inca o scurgere de date de la Facebook: Peste 419 milioane de utilizatori afectati

Baza de date contine informatiile a peste 419 milioane de utilizatori Facebook, informatii printre care se regasesc numele de utilizator, numarul de telefon, genul si tara de origine.Printre cei peste 419 milioane de utilizatori se numara 133 de milioane de americani, 18 milioane de britanici si 50 de milioane de vietnamezi.Baza de date a fost gasita de Sanyam Jain, un cercetator in domeniul securitatii digitale. Aceasta era stocata pe un server expus si nu era protejata cu parola.Nu este clar cine a extras datele de pe Facebook si ce a facut cu ele, desi se poate banui ca acestea au fost folosite pentru targetarea cu reclame a utilizatorilor.Cei de la Facebook spun ca informatiile din baza de date ar fi vechi si ca acestea ar fi fost sustrase inainte ca gigantul american sa elimine anul trecut posibilitatea gasirii utilizatorilor sai pe baza numarului de telefon.De asemenea, oficialii companiei spun ca exista multe informatii duplicate in baza de date, astfel ca numarul real de utilizatori afectati ar trebui sa fie mai mic decat numarul intrarilor totale din baza de date.In urma cu doua luni, Facebook a fost amendata cu 5 miliarde de dolari de FTC pentru modul in care a gestionat cazul Cambridge Analytica.Citeste si:Facebook inaspreste regulile pentru reclama politicaBloomberg: Facebook a platit pentru a transcrie mesajele audio ale utilizatorilorFacebook introduce o noua optiune pentru gestionarea datelor personale