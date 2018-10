Mosseri a fost director de produs de la inceputul acestui an, iar anterior a condus divizia News Feed a Instagram. Numirea lui Mosseri va intra in vigoare imediat, a spus un purtator de cuvant al Instagram, transmite CNBC."Suntem incantati sa incredintam conducerea unui lider de produs cu o experienta solida in domeniul designului si concentrat pe profesie si simplitate - precum si pe intelegerea profunda a importantei comunitatii", au afirmat Systrom si Krieger intr-o declaratie.Systrom si Krieger si-au dat demisiile din companie saptamana trecuta, la peste sase ani de cand Facebook a cumparat compania pe care au fondat-o, pentru 1 miliard de dolari. Plecarile lor survin in urma nemultumirii in crestere provocate de implicarea tot mai mare a directorului general Mark Zuckerberg in conducerea aplicatiei pentru fotografii, potrivit informatiilor aparute in presa saptamana trecuta.Mosseri a promovat in ierarhia Facebook, de cand a devenit designer de produs in 2008. In timpul in care a lucrat la Facebook, acesta a mai fost director pentru aplicatii mobile si director al diviziei News Feed. El era director de produs la Instagram din luna mai."Sunt onorat si entuziasmat de oportunitatea de a conduce echipa Instagram", a declarat Mosseri. ...citeste mai departe despre " Instagram are o noua conducere, dupa ce cofondatorii companiei si-au dat demisia " pe Ziare.com