Instagram ne-a facut dependenti de like-uri, iar acum le ascunde. Ce efect are masura asupra utilizatorilor

Postarea unei imagini pe reteaua sociala cumparata in 2012 de Mark Zuckerberg poate fi stresanta pentru oamenii carora le pasa de astfel de lucruri.Insa in ideea de a mai reduce din aceasta presiune pe care o simt unii, Instagram testeaza ascunderea like-urilor pentru o parte dintre utilizatorii dintr-o serie de tari precum Canada, Irlanda, Italia, Japonia, Brazilia, Australia si Noua Zeelanda. Doar cei care posteaza pozele pot vedea cate aprecieri au primit.CNN Business a stat de vorba cu cativa dintre utilizatorii care au fost implicati in acest test.Cei mai multi au avut un feedback pozitiv in ceea ce priveste impactul masurii asupra starii lor de bine atunci cand navigheaza pe platforma.Si sa nu uitam ca Instagram este reteaua sociala cu cel mai mare impact negativ asupra sanatatii mintale a tinerilor, potrivit unui studiu realizat de Royal Society for Public Health in Marea Britanie.Ce au spus utilizatorii despre "ascunderea" like-urilor"Surorile mele mai mici vin la mine si cersesc tot timpul like-uri pe Instagram, caci au impresia ca nu primesc suficiente. Cred ca masura va reduce din aceasta presiune", precizeaza Cara McVeigh, in varsta de 38 de ani, care lucreaza ca manager de evenimente la o facultate din Dublin.Like-urile, care apar sub forma de inimioare pe Instagram, sunt folosite adesea ca un indicator al popularitatii, lucru ce ii face pe unii utilizatori sa le coreleze cu stima de sine."Sunt ca o doza rapida de dopamina; primesti validarea imediat pentru ce postezi. Te simti imediat mai bine in legatura cu ceea ce porti, ce idei ai scris sau ce continut video ai publicat", precizeaza Shalome Pinto, in varsta de 28 de ani, din Melbourne, Australia.Insa daca nu primesti suficiente like-uri, atunci acest lucru poate avea efectul opus."Recenta schimbare e minunata. S-a ajuns in punctul in care oamenii nu mai apreciau o fotografie pentru ceea ce contine, ci pentru ca avea deja 5.000 de like-uri si atunci conta mai mult acest aspect. Mai mult, oamenii se comparau cu altii, iar acest lucru ducea la o degradare a stimei de sine", a sustinut Chris Grundy, care lucreaza ca fotograf in Sydney, Australia.Totusi, alti utilizatori cred ca masura nu e destul de eficienta, pentru ca utilizatorii pot vedea in continua ...citeste mai departe despre " Instagram ne-a facut dependenti de like-uri, iar acum le ascunde. Ce efect are masura asupra utilizatorilor " pe Ziare.com