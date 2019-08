Inteligenta Artificiala are nevoie de datele noastre. Ar trebui sa fim platiti pentru ele?

Robert Chang, un oftalmolog de la Universitatea Stanford din SUA, a inceput sa lucreze cu AI in urma cu cativa ani. El crede ca aceste tehnologii avansate pot ajuta la depistarea din timp a pacientilor care pot dezvolta afectiuni precum glaucomul. Dar mai intai are nevoie de date. De o cantitate uriasa de date, care sa fie supuse analizarii, daca vrea ca algoritmul sa aiba o eficienta foarte ridicata.Potrivit Wired.com, Robert Chang a inceput cu pacientii sai, insa nu a fost de ajuns, caci pentru ca un algoritm de acest calibru sa ajunga sa fie extrem de precis are nevoie de sute de mii sau chiar milioane de informatii.Prin urmare, a obtinut granturi si a apelat la colaboratorii de la alte universitati pentru a le obtine.Mai mult, a mers si la registrele de donatii, unde oamenii isi pun la dispozitie voluntar datele despre ei, in scop stiintific. Dincolo de faptul ca umbla de colo-colo pentru a le obtine, medicul s-a mai confruntat cu problema confidentialitatii datelor, precum si cu regulile complicate in ceea ce priveste accesul la date de catre terte parti.Dupa atata zbatere, Chang crede ca a gasit solutia. El colaboreaza acum cu prof. Dawn Song de la Universitatea California-Berkeley pentru a crea o modalitate sigura prin care pacientii pot pune la dispozitia cercetatorilor datele si fisele medicale. Solutia lor se bazeaza pe tehnologia in cloud si este realizata in asa fel incat cercetatorii nu vad deloc informatiile respective, nici macar cand sunt folosite pentru a "dresa" algoritmul AI. Ba mai mult, atunci cand datele lor sunt folosite, pacientii primesc bani.Acest model are implicatii care depasesc domeniul medical. In California, guvernatorul Gavin Newsom a propus introducerea dividendelor pentru date, care ar aduce o parte din bogatia firmelor din acest stat in buzunarele rezidentilor. De asemenea, senatorul american Mark Warner a facut o propunere legislativa prin care companiile de IT sunt obligate sa puna un pret, pe care sa-l plateasca utilizatorilor pe datele lor.Toate aceste initiative merg pe ideea ca gigantii IT fac o groaza de bani din colectarea si gestionarea datelor utilizatorilor, fara ca acestia sa fie platiti.In realitate, insa, ideea de a ne recastiga dreptul asupra informatiilor ...citeste mai departe despre " Inteligenta Artificiala are nevoie de datele noastre. Ar trebui sa fim platiti pentru ele? " pe Ziare.com