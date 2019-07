Elon Musk: Interfata creier-cumputer ar putea fi testata pe oameni incepand de anul viitor

"Putem realiza o interfata creier-masina completa", a declarat Musk, marti seara, in cadrul unui eveniment organizat la Academia de Stiinte din California unde miliardarul si membrii echipei Neuralink au sustinut o prezentare a stadiului in care se afla cercetarea lor.Proiectul poate "realiza un fel de simbioza cu inteligenta artificiala", a precizat Musk.Antreprenorul futurist, creatorul masinii electrice Tesla si proprietarul SpaceX, sustine ca ceea ce el numeste "dantela neurala", o uniune intre creier si computere, este o masura esentiala impotriva "amenintarii existentiale" a inteligentei artificiale care, in opinia sa, reprezinta un pericol mai mare la adresa omenirii decat "pisicile domestice".Neuralink a dezvaluit o prima versiune a unui senzor de dimensiuni extrem de reduse ce poate fi implantat in creier printr-o incizie minuscula realizata de un robot conceput special pentru aceasta sarcina de inalta precizie."Acestia sunt electrozi minusculi pe care robotul ii implanteaza cu usurinta", a explicat Musk, adaugand ca mii de electrozi ar putea fi conectati in viitor la creier.Pentru moment, obiectivul este acela ca o persoana sa poata controla un telefon inteligent doar cu ajutorul gandurilor, insa tehnologia s-ar putea extinde in cele din urma la alte dispozitive, cum ar fi uneltele robotizate."Are un potential enorm", a estimat miliardarul, care spera "sa il putem implementa la un om inainte de sfarsitul anului viitor".Potrivit unui neurochirurg din echipa Neuralink, una dintre primele aplicatii ale acestei tehnologii este tratamentul afectiunilor neurologice. Insa obiectivul pe termen lung este ca astfel de implanturi sa fie indeajuns de sigure, fiabile si simple incat sa poata intra in campul chirurgiei elective, pentru persoanele care viseaza sa confere creierului lor puterea unui computer.Elon Musk estimeaza ca astfel de implanturi vor fi in curand la fel de comune precum chirurgia oculara cu laser.Musk a anuntat in 2017 infiintarea proiectului Neuralink ce vizeaza dezvoltarea unei interfete ce leaga creierul de computer, cu aplicabilitate in mai multe domenii. ...citeste mai departe despre " Elon Musk: Interfata creier-cumputer ar putea fi testata pe oameni incepand de anul viitor " pe Ziare.com