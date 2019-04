Mai exact, pe ordinea de zi a sedintei din 23 aprilie a Consiliului General al Capitalei se afla un proiect de hotarare care prevede aprobarea proiectului cu finantare nerambursabila WiFi4EU, in vederea finantarii acestuia in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei. Totodata, urmeaza sa fie finantate de la bugetul local toate cheltuielile neeligibile ale proiectului si cheltuielile conexe care pot aparea in vederea implementarii.In expunerea de motive semnata de primarul general, Gabriela Firea, se arata ca Municipiul Bucuresti a transmis pe 7 noiembrie 2018 cererea de participare in cadrul initiativei WiFi4EU. In data de 11 decembrie 2018, cererea de participare a fost acceptata de catre Comisia Europeana, iar pe 22 februarie a fost semnat acordul de finantare de catre Municipiul Bucuresti si Agentia Executiva pentru Inovare si Retele.Prin intermediul initiativei, CE doreste sa promoveze accesul gratuit la internet WiFi in spatii publice precum parcurile, pietele, cladirile publice, bibliotecile, muzeele si centrele de sanatate, peste tot in Europa.Programul WiFi4EU va finanta echipamentele si costurile de instalare (punctele de acces la internet), iar beneficiarii vor plati pentru conectivitate (abonament la internet) si intretinerea echipamentului timp de cel putin trei ani. Solicitantii trebuie sa propuna echiparea unor zone in care nu exista deja o conexiune WiFi gratuita.Municipiul Bucuresti a obtinut asistenta financiara nerambursabila in valoare de 15.000 de euro pentru a instala retele WiFi in termen de 18 luni de la semnarea acordului de finantare. ...citeste mai departe despre " Internet gratuit in spatii publice din Bucuresti - proiect " pe Ziare.com