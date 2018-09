Internetul nu va mai fi asa cum il stim: Ce e taxa pe link si care sunt cele mai importante schimbari la Legea Copyright-ului

"Suntem extrem de dezamagiti ca europarlamentarii nu ne-au ascultat ingrijorarile", a spus David O'Brien, analist la Electronic Frontier Foundation, citat de Ars Technica, publicatie care a trecut in revista cele mai importante modificari propuse in pachetul legislativ.Astfel, platformele online ca Google si Facebook vor fi direct raspunzatoare pentru continutul incarcat de utilizatorii lor. Totodata, se incurajeaza o cooperare mai buna intre cei care detin drepturi de autor si autoritati pentru a semnala si sanctiona cazurile de infringement.De asemenea, noul pachet legislativ ofera site-urilor de stiri dreptul de a restrictiona modul in care articolele publicate apar in agregatoare ca Google News. Si nu numai atat, echipele sportive ar urma sa aiba dreptul de a limita distribuirea fotografiilor si clipurilor facute de fani pe Internet.Votul, dat pe 12 septembrie in Parlamentul European, nu reprezinta decizia finala. Vor urma discutii intre europarlamentari, Consiliul UE si Comisia Europeana, astfel ca aceste propuneri ar putea suferi modificari si imbunatatiri.Ulterior, dupa ce se va ajunge la o forma finala, ea va fi aprobata de cele trei institutii, apoi va fi trimisa celor 27 de state membre (cel mai probabil, acest lucru se va intampla dupa Brexit), pentru ca noile norme sa fie transpuse in legislatia nationala.Platformele online si responsabilitateaInitial, propunerea legislativa obliga platformele online sa foloseasca "tehnologii de recunoastere a continutului" in scopul de a scana, filtra si elimina articolele care incalca Legea Copyright-ului. Insa in versiunea aprobata de Parlamentul European, aceasta mentiune nu mai apare.In schimb, acum situatia e mai transanta. Platformele online sunt responsabile in totalitate pentru continutul publicat de utilizatori, iar acestea trebuie sa gaseasca singure solutii pentru ca dreptul de proprietate intelectuala sa nu fie incalcat.Propunerea legislativa invita partile implicate la dialog, dar pentru ca nu propune metode clare de combatere a acestui tip de furt, unii pot sustine ca nu e nevoie ca platformele online sa scanzeze continutul.Insa sursa citata sustine ca se va ajunge, pana la urma, la asa ceva. Pe de o parte, acesta este scopul pentru care a fost gandita noua legislatie, chiar daca nu e specificat cu subiect si predica ...citeste mai departe despre " Internetul nu va mai fi asa cum il stim: Ce e taxa pe link si care sunt cele mai importante schimbari la Legea Copyright-ului " pe Ziare.com