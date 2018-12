Intracom Telecom lanseaza Platforma de Monitorizare Inteligenta pentru protectia infrastructurilor critice

Platforma SIS-C2 este expusa la standul companiei nr. 2374 in cadrul Expo Defence Egipt (EDEX), in perioada 3-5 decembrie 2018, la Cairo.Mai precis, platforma este customizata pentru aplicatii de supraveghere si recunoastere a informatiilor (ISR), informatii cu privire la situatia operativa, colectare si analiza de informatii, corelare de informatii si colaborare inter si intra-agentie.Agentiile din domeniul securitatii si apararii pot beneficia acum de capabilitatile tehnice si operationale ale SIS-C2 si isi pot optimiza centrele lor de comanda, corelarea operationala a imaginilor, avertizarea si notificarea timpurie, gestionarea incidentelor, precum si functionalitatile inteligente de analiza si corelare a datelor.Dl. Nikolaos Velentzas, Deputy General Manager Services Business Division la Intracom Telecom a declarat:"Folosind experienta si expertiza acumulata de multi ani in dezvoltarea de software pentru companii de renume mondial si valorificarea cunostintelor pe care le-am obtinut din participarea noastra in diferite proiecte de cercetare-dezvoltare la nivel UE, inclusiv EWISA (Early Warning for Increased Situational Awareness), un proiect premiat UE, suntem mandri sa anuntam lansarea platformei SIS-C2 care colecteaza, proceseaza, clasifica si analizeaza informatiile primite de la mai multe tipuri de senzori de detectie si aplicatii din surse terte, pentru a produce informatie cu valoare adaugata".Despre SIS-C2Intracom Telecom SIS-C2 este o platforma modulara si scalabila de integrare software care este destinata sa beneficieze de supravegherea, colaborarea, coordonarea si administrarea diverselor evenimente legate de managementul securitatii si al operatiunilor.Platforma SIS-C2 si senzorii de detectie specializati au fost destinati granitelor externe ale Uniunii Europene, adica Grecia-Turcia, Finlanda-Rusia, Spania-Maroc, Romania-Serbia.In cadrul dezvoltarii si testarii pe teren a EWISA, Intracom Telecom a implementat SIS-C2 cu radare integrate de supraveghere la sol (GSR), mijloace de suport electronic (ESM), comunicatii sigure si post de comanda mobil de securitate (MSCP) echipate cu incarcaturi electro-optice stabile (EOP ...citeste mai departe despre " Intracom Telecom lanseaza Platforma de Monitorizare Inteligenta pentru protectia infrastructurilor critice " pe Ziare.com