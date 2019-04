Intrarom & Genesys primesc Best Partnership for Large Enterprises Award

Intrarom si Genesys au sprijinit companiile romanesti in construirea unei experiente mai bune a clientilor, printr-o integrare eficienta a aplicatiilor si a functionalitatilor, prin utilizarea celor mai avansate tehnologii ce depasesc asteptarile clientilor."Colaborarea de succes, pe termen lung, intre Intrarom & Genesys a ajutat ambele companii din Romania sa creasca si a condus la implementari de platforme Contact Centers de mari dimensiuni in sectoarele Telecomunicatii, Banking& Finance si Utilitati. Avand in vedere aceste referinte semnificative privind experienta clientilor, Intrarom doreste sa-si extinda parteneriatul de succes cu Genesys in domeniul experientei clientilor, adresandu-se noilor verticale si introducand cea mai recenta tehnologie impreuna cu cea mai inalta expertiza tehnica", a declarat Mihai Ionescu, Director Comercial, Intrarom.Apostolos Kemos, Director de Vanzari pentru Europa Centrala si de Sud, la Genesys, a adaugat: "Genesys este cu adevarat mandra sa introduca pe piata romaneasca solutia premiata PureCloud. Arhitectura all-in-one a platformei Genesys ™ PureCloud ™ permite companiilor de orice dimensiune sa consolideze perfect infrastructurile de centre de contact si infrastructura de comunicatii de business pentru a reduce complexitatea, simplifica administrarea, imbunatati eficienta si reduce costurile totale de operare prin instalarea solutiei in cloud. Impreuna cu Intrarom aducem o generatie de ultima ora a experientei clientilor pe piata".Intrarom Telecom este unul dintre cei mai importanti integratori de Contact Centers din Balcani in ultimii 20 de ani. Cu scopul de a-si servi clientii si de a oferi o experienta unica a clientului (CX), grupul de companii completeaza portofoliul Genesys Contact Center cu un set cuprinzator de servicii profesionale, incluzand consultanta, proiectare, implementare, configurare / parametrizare, personalizare, integrare cu testarea sistemelor terte si dezvoltare. ...citeste mai departe despre " Intrarom & Genesys primesc Best Partnership for Large Enterprises Award " pe Ziare.com