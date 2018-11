Inventatorul WWW: Internetul nu mai e ce-a fost. Pentru a reveni la scopul initial, propun o solutie indrazneata

El a vorbit, luni, la conferinta Web Summit, cu jurnalistii de la CNBC.Cu aceasta ocazie, a avertizat ca Internetul se afla intr-un moment de cotitura, pentru ca se confrunta cu amenintari grave, printre care se numara influenta prea mare a unor jucatori din piata, scurgeri de date si stirile false."Pentru o lunga perioada de timp, m-am gandit ca, daca e gratuit si accesibil pentru toata lumea, atunci oamenii vor face numai lucruri frumoase pe Internet", a explicat acesta.Dar iata ca nu e deloc cazul de asa ceva.El a facut o lista de probleme care ameninta aceasta idee a unui Internet liber, deschis, cu ajutorul caruia se creeaza lucruri frumoase. Printre acestea se numara reclamele deranjante, pericolul publicarii datelor personale, hartuirile, raspandirea mesajelor care instiga la ura si concentrarea puterii in mainile catorva companii cum ar fi Facebook si Google "Daca ma intrebai acum 10 ani cum percep eu Internetul, as fi zis ca omenirea va face o treaba buna folosindu-l. Credeam ca, daca oamenii vor fi conectati intr-o masura foarte mare, atunci se vor intelege foarte bine si vor deveni o uriasa forta pozitiva. Dar m-am inselat", a marturisit parintele WWW.Care e solutiaBerners-Lee crede ca toti actorii implicati - autoritatile, companiile IT si utilizatorii - trebuie sa joace un rol in incercarea de a readuce Internetul la scopul sau initial.Prin intermediul fundatiei sale (World Wide Web Foundation), el a dezvaluit un document numit "contractul pentru web", prin care subliniaza principiile pentru protejarea Internetului.El afirma ca Facebook si Google deja sustin aceasta initiativa, cu toate ca inca nu se cunosc efectele pe care le-ar avea asupra lor. Cateva organizatii non-profit si reprezentanti ai autoritatilor, cum ar fi secretarul de stat pentru Afaceri Digitale din Franta, s-au alaturat proiectului."Internetul este pentru toata lumea, asa ca si contractul ar trebui sa fie pentru toata lumea", sustine Berners-Lee.Un principiu de baza al documentului il reprezinta ideea ca dreptul la viata privata si informatiile personale sa fie respectate.In ciuda unor legi recente, cum ar fi GDPR, mai sunt progrese de facut, caci sunt oameni care traiesc in tari care nu au o legislatie comprehensiva legata de protejarea datelor personale.Contractul gandit ...citeste mai departe despre " Inventatorul WWW: Internetul nu mai e ce-a fost. Pentru a reveni la scopul initial, propun o solutie indrazneata " pe Ziare.com