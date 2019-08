Iohannis si Trump au semnat un memorandum despre 5G. Subiectul Huawei ar putea ajunge in CSAT

Presedintele roman a anuntat ca, in cadrul vizitei la Washington, a fost semnat un memorandum de intelegere intre guvernele Romaniei si SUA referitor la tehnologia 5G."Cu ocazia vizitei a fost semnat un memorandum de intelegere intre cele doua guverne privind tehnologia 5G, avand in vedere importanta securitatii retelelor de comunicatii wirlles de generatia a V-a pentru asigurarea prosperitatii, dar si a securitatii nationale", a spus Iohannis, intr-o declaratie sustinuta la Ambasada Romaniei in SUA, dupa intalnirea cu Trump.Seful statului a subliniat ca acest document nu se refera la o anumita companie."In Romania se pregateste o procedura publica pentru asta si eu cred ca toata lumea s-ar bucura daca am avea mai multe oferte, inclusiv din partea americana. Aici este vorba de firme private care vor veni si noi speram sa se intample acest lucru, insa memorandumul nu se refera la o anumita companie, ci este un memorandum care clarifica cateva criterii de transparenta, de compatibilitate cu statul de drept si asa mai departe", a aratat Iohannis, citat de Agerpres.La randul sau, Donald Trump a declarat, cu privire la Huawei, ca Romania va analiza atent."Romania face acest lucru", a spus Trump, intrebat daca statele partenere precum Romania ar trebui sa analizeze atent afacerea Huawei pentru a lua o decizie privind infrastructurile critice.Romania intentioneaza sa lanseze in al patrulea trimestru al acestui an o licitatie privind frecventele necesare pentru retelele de tip 5G.Amintim ca Iohannis spusese, saptamana trecuta, referitor la tehnologia 5G, ca in Romania "unii nu sunt suficient de ingrijorati", iar acest subiect va trebui discutat si in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT)."La noi unii nu sunt suficient de ingrijorati. (...) Nu realizeaza ce se intampla de fapt. Cred ca va trebui sa discutam si in CSAT", a spus Iohannis, intr-o intalnire informala cu presa.In schimb, in aceasta vara, ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, a sustinut ca "licitatia (pentru infrastructura 5G din tara noastra - n.red.) va fi deschisa tuturor, inclusiv companiilor care folosesc echipament de la Huawei Technologies Co.".In iunie, Guvernul a adoptat Strategia 5G pentru Romania. Adoptarea acestei strategii plaseaza Romania alaturi de 12 state dezvoltate care au ...citeste mai departe despre " Iohannis si Trump au semnat un memorandum despre 5G. Subiectul Huawei ar putea ajunge in CSAT " pe Ziare.com