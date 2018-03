Apple va lansa in toamna noi telefoane. Acestea vor concura atat cu Samsung Galaxy S9, cat si cu Huawei P20, dar si cu o multime de alte telefoane ieftine si mai bune sau mai proaste din China.Viitorul iPhone X va fi in trei versiuni, conform zvonurilor de pana acum. Va fi si unul mare, un X Plus, posibil primul model de 6,5 inchi al companiei.Vezi AICI cat vor costa si ce specificatii vor avea noile telefoane Apple iPhone X ...citeste mai departe despre " iPhone X, in trei versiuni: Cat va costa viitorul telefon Apple " pe Ziare.com