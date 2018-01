Cei de la Apple si-au facut o traditie cand vine vorba de ieftinirea smartphone-urilor lansate in anii trecuti. Pentru o perioada de timp au aparut si glume pe marginea acestui subiect. "Cu ce vine in plus iPhone 8? Cu preturi mai mici la iPhone 7." Trecand insa peste ironii, se pare ca in 2018, gigantul din Cupertino va schimba tactica.Informatia momentan se afla la nivel de zvon, dar avand in vedere ca provine de la analistul Ming-Chi Kuo, are mari sanse sa fie adevarata. Analistul celor de la KGI Securities a avut dreptate cu pronosticurile sale de numeroase dati in trecut.Vezi aici care este motivul pentru care Apple nu va mai produce iPhone X. ...citeste mai departe despre " iPhone X va fi anulat in 2018, dar toate au o logica " pe Ziare.com