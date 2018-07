Poti sa te uiti cu admiratie la Facebook , WhatsApp sau chiar Google , dar niciuna dintre aceste companii n-ar fi fost ce e fara Yahoo.Silicon Valley, in fapt, are "sange mov". Pana si Alibaba, magazinul-senzatie din China, poarta "amprenta" Yahoo. Cand te uiti la Internet, gandeste-te ca nu are nimic special fara proiectele care il fac cu adevarat util. Altfel, e doar un fir (invizibil si inutil) tras intre fiecare om cu o conexiune.In anii '90, Yahoo a creat prima interfata cu adevarat utila pentru Internet. Atunci cand retelele sociale, Google sau mesageria instant nici nu erau luate (prea serios) in calcul, compania asta crea deja un mamut capabil sa destabilizeze industrii grele. Toate miliardele din entertainment sau auto nu puteau tine pasul cu miliardele care rulau prin Internet, intr-un vis.La inceputul anilor 2000, totul s-a naruit. Unele companii au mers inainte si au devenit giganti, cum ar fi Amazon , altele au disparut cu totul si cateva au sangerat bani si talente pana au ajuns niste carcase goale cumparate cu maruntis. Aici e Yahoo.Sigur, acest necrolog s-a scris deja cand a ajuns la Verizon si toate atuurile companiei au fost integrate in Oath. Dintre toate, in Romania doar Messenger a creat un cult.Afla toate detaliile despre inchiderea Yahoo Messenger ...citeste mai departe despre " Istoria uitata despre cum Yahoo a revolutionat Internetul. De ce inchide cel mai popular produs " pe Ziare.com