In cadrul unui sondaj efectuat de Microsoft in randul a peste 12.500 de adolescenti din 25 de tari, 42% dintre acestia au afirmat ca au o problema cu ceea ce parintii lor posteaza despre ei pe Internet si mai mult de 1 din 10 a descris aceasta situatie ca fiind chiar "o mare problema".Aproape jumatate dintre adolescentii chestionati au initiat discutii cu parintii lor in legatura cu activitatea online a acestora. Mai mult, o treime dintre ei spun ca au fost victime ale riscurilor specifice mediului online.In acest context, cercetatorii de la Microsoft ii incurajeaza pe parinti sa acorde mai multa atentie actului de a posta informatii despre copiii lor pe Internet, intrebandu-se, de exemplu, cum si de ce fac acest lucru."A impartasi sau a nu imparasi este o decizie ce tine de fiecare familie, insa daca decizia este aceea de a impartasi, parintii ar trebui sa fie atenti, sa manifeste discretie si sa nu dezvaluie accidental prea mult, cum ar fi numele complet al copiilor, varsta, data nasterii, adresa, numele de fata al mamei, sporturile preferate, numele animalelor si fotografii", recomanda cercetatorii.Potrivit acestora, "impartaseste cu grija" ar trebui sa fie mantra tuturor oamenilor, atat online, cat si offline. Ca sfat final, "nu posta nimic din ce nu ai vrea sa vezi pe un panou publicitar".C.S. ...citeste mai departe despre " Jumatate din adolescenti cred ca parintii lor posteaza prea multe despre ei si ii pun in pericol " pe Ziare.com