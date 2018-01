La 15 ani a obtinut acces la operatiuni secrete, pretinzand ca este seful CIA. A terorizat autoritatile 8 luni

Cazul a fost prezentat intr-un tribunal din Londra, scrie The Telegraph.Din dormitorul locuintei sale din Leicestershire, unde locuieste cu mama lui, Kane Gamble a folosit "inginerie sociala" pentru a accesa conturile personale si de serviciu ale unor dintre cei mai importanti lideri ai retelelor de spioni din America.Adolescentul a convins operatori de apeluri ai unei companii de Internet importante ca este John Brennan, la acea vreme director al CIA, pentru a obtine acces la computerele lui. Tanarul a convins, de asemenea, angajatii unui birou de asistenta al FBI ca este Mark Giuliano, la acea vreme directorul adjunct al agentiei, cu scopul de a obtine din nou acces la o baza de date secreta.Tanarul a avut ca tinta si US Secretary of Homeland Security, precum si directorul serviciilor nationale de informatii din cadrul administratiei Obama.Kane Gamble si-a abordat victimele online, batjocorindu-le, publicand informatii personale si bombardandu-le cu apeluri si mesaje, dar si descarcand materiale pornografice pe calculatoarele lor si controlandu-le iPad-urile si ecranele televizoarelor.Judecatorul Charles Haddon-Cave a notat: "A obtinut controlul asupra acestor oameni si i-a manipulat, facandu-le vietile dificile".Analizand cazul, procurorul John Lloyd-Jones QC a spus ca Gamble a infiintat in 2015 grupul Crackas With Attitude (CWA), spunandu-i unui jurnalist: "Totul a inceput pentru ca am devenit din ce in ce mai iritat de cat de corupt si cu sange rece este guvernul american. Asa ca am decis sa fac ceva in legatura cu acest lucru".Lloyd-Jones a explicat ca este o greseala des intalnita descrierea acestui grup drept un grup de hackeri, deoarece membrii acestuia folosesc, de fapt, "ingineria sociala" pentru a obtine acces la e-mailuri, telefoane mobile, computere si portaluri ale politiei.Gamble, care a pledat vinovat pentru trei infractiuni legate de utilizarea computerului, l-a ales ca tinta mai intai pe John Brennan. Adolescentul a obtinut acces la contul lui de Internet furnizat de Verizon, pretinzand ca este angajat al companiei, dupa care Brennan insusi, construind o imagine din ce in ce mai detaliata.A folosit metode similare pentru a accesa contul de AOL al lui Brennan, dupa care a obtinut acces la e-mailurile lui, agenda de contact ...citeste mai departe despre " La 15 ani a obtinut acces la operatiuni secrete, pretinzand ca este seful CIA. A terorizat autoritatile 8 luni " pe Ziare.com